Haas était matinal aujourd’hui à Barcelone. L’écurie américaine s’est montrée performante en EL1. Mais, en EL2, avec des températures plus chaudes, les deux pilotes de l’équipe ont rencontré bien plus de difficultés. Kevin Magnussen s’est ainsi vertement plaint de son adhérence à l’arrière de la voiture. Romain Grosjean a aussi rencontré de nombreuses difficultés, ce qui s’est vu par exemple quand il a bloqué les roues dès son premier tour en EL2. Le Français a ensuite changé son style de pilotage quelque peu, notamment en freinant un peu plus tôt.

« Ce ne fut pas une journée facile pour nous » résume Romain Grosjean. « Nous avons dû nous occuper de beaucoup de choses. Je pense que les pneus souffrent ici un peu pour bien fonctionner, ou du moins, nous souffrons à bien les faire fonctionner. Je ne pense pas que nous soyons les seuls, beaucoup de voitures sont parties au large. Donc ce sera la clef : faire fonctionner correctement les pneus. Si nous pouvons le faire, nous pouvons gagner beaucoup de temps au tour. »

Kevin Magnussen, de son côté, ne sait toujours pas vraiment pourquoi Haas fut beaucoup moins compétitive l’après-midi que le matin.

« Nous avons eu une bonne matinée et nous avons récolté de bonnes données. Nous n’avons pas vraiment appris beaucoup de choses en EL2. La piste était vraiment différente et la voiture ne se comportait pas comme attendu. Nous nous pencherons sur cela et j’espère que nous pourrons nous améliorer pour samedi. Nous ne savons pas encore clairement pourquoi nous étions contents ce matin et pas cet après-midi. Il y avait beaucoup plus de vent cet après-midi, mais c’était la même chose pour tout le monde. Nous avons semblé moins compétitifs. Nous devons essayer de comprendre pourquoi. J’espère que nous pourrons revenir où nous devrions être. »