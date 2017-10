Romain Grosjean est violemment sorti dans les « esses » de Suzuka lors de sa dernière tentative en Q1, ce qui a prématurément mis fin à la séance en causant un drapeau rouge. Lors de son premier relais, le Français (16e temps de Q1) avait fini juste derrière son coéquipier Kevin Magnussen.

« Je vais bien. Le premier relais était en fait vraiment bon. J’ai perdu beaucoup de temps sur Kevin au virage 1. Donc je pense que la voiture était capable de rentrer dans le top 10 en Q1. Lors du second relais, j’ai plus ou moins fait un tour semblable, et la voiture avait juste beaucoup de survirage, sans que je puisse l’expliquer. Nous devons l’analyser. Bien sûr, je suis rentré dans le virage 3 un peu plus vite qu’au tour précédent, mais rien de fou. J’ai juste perdu la voiture et j’ai essayé de sauver ce que je pouvais pour le virage 4, mais c’était trop tard. J’ai essayé de rester sur la piste autant que possible, pour éviter l’accident, mais j’ai perdu ma voiture une deuxième fois et j’ai dû partir au large. Une fois dans l’herbe, c’était mouillé, donc cela m’a projeté dans les barrières. »

Kevin Magnussen a été le dernier qualifié pour la Q2, et a signé un 13e temps convaincant en Q2. Le Danois tire donc du positif de cette séance.

« Nous sommes plus forts ce week-end. La voiture, dès le vendredi, se comportait mieux, elle avait plus de vie. C’est en partie grâce à la baisse des températures, donc les pneus fonctionnement un peu mieux, ou au moins, c’est plus facile de les faire fonctionner sans les faire surchauffer. Si vous n’avez pas un bon niveau d’appuis ou une bonne adhérence, ils ne surchauffent pas autant quand il fait froid, comme ici. Cela nous a un peu plus rapprochés du milieu du peloton. Nous nous attentions à être 16e et 17e en qualifications et je suis 13e, donc il se peut finalement que je parte de la 12e place demain avec les pénalités. Je ne peux pas être mécontent. Nous sommes toujours proches des points demain, nous verrons si nous pourrons en marquer quelques-uns. »