L’accrochage entre Jolyon Palmer et Romain Grosjean lors du dernier Grand Prix de Russie, au premier tour de la course, fait toujours hautement débat entre les deux principaux intéressés. Aucun pilote ne veut reconnaître la responsabilité de l’incident et préfère accuser son homologue…

Deux semaines après l’accident, Jolyon Palmer regrette que Romain Grosjean n’ait toujours pas changé d’avis. Le Britannique est visiblement amer.

« Sa logique est étrange, mais c’est OK, c’est la course. Quand vous avez un incident, c’est assez courant que des gens ne soient pas d’accord avec ce qui est arrivé. Pour moi, c’était tout à fait clair, surtout en regardant le ralenti. Je suis heureux qu’il s’agisse d’un incident de course [ce que la FIA a jugé], je suis heureux de l’accepter, je peux comprendre son point de vue, il était à l’intérieur. De mon point de vue, je devais tourner [vers l’intérieur du virage] parce que j’avais une voiture à l’extérieur. Et je pense que Grosjean semble penser autre à autre chose. »

Pressé de définir ce qu’il entendait par « logique étrange », Palmer en a remis une couche sur le comportement de Romain Grosjean.

« C’est, en gros, quand vous pensez que des règles s’appliquent à certaines pilotes et pas à d’autres. »

Le pilote Haas n’est guère impressionné par les rodomontades de Jolyon Palmer. Romain Grosjean s’étonne ainsi toujours que Palmer n’ait pas été pénalisé par les commissaires.

« J’ai essayé de tourner mais c’était assez évident, il a continué à accélérer. La même chose est arrivée avec Rosberg en Malaisie l’an dernier, quand il a tourné au virage 1 tout en allant à fond. Mais bien sûr, vous ne voulez jamais perdre du temps. Mais quand vous arrivez et qu’il y a une voiture près de vous, vous ne savez pas la vitesse qu’a cette voiture, et cela rend le tout un peu plus dangereux. »

« Je m’attendais à ce que Palmer reçoive une pénalité. Les règles disent que vous devez garder vos distances avec la voiture qui est proche de vous. J’ai pris le virage de manière très propre et je me suis même allé sur le vibreur orange. Ensuite, Palmer a tourné, et pourtant je voulais qu’il y prenne garde. S’il y a une voiture qui tourne au virage 1, je sais que ce n’est pas facile, mais les pilotes devraient toujours y aller en freinant. Ce qui est arrivé avec Jolyon, c’est que sa voiture a tourné mais il a continué d’accélérer. Sa voiture est ensuite revenue [sur moi] et c’est pourquoi il y a eu cette grosse collision. »

Cependant, Romain Grosjean concède que ce genre d’incidents arrive bien plus fréquemment en partant en fond de grille – le Français avait été éliminé dès la Q1, comme Palmer, sorti violement de la piste le samedi.

« C’est ma faute. Je m’étais qualifié 20e et quand vous êtes à l’arrière, vous rencontrez toujours des pilotes qui sont un peu… ce ne serait pas arrivé à l’avant ou trois ou quatre lignes plus haut sur la grille. »