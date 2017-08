Romain Grosjean et Kevin Magnussen ont signé respectivement les 12e et 13e chronos aujourd’hui lors de la qualification du Grand Prix de Belgique.

C’est un résultat qui leur laisse espérer l’un ou l’autre point demain en fin de course.

"Hier, nous avons testé différents niveaux d’appuis et il y a une configuration qui était clairement trop légère, elle rendait la voiture trop délicate à piloter," explique Romain Grosjean.

"Aujourd’hui, je suis très satisfait de l’équipe et de moi-même, mais je pense que j’aurais pu faire mieux au niveau de l’aspiration. Malheureusement, je n’étais pas assez proche de la voiture qui me précédait. Le reste de ce tour a été assez incroyable. Pour tout vous dire, nous ne pouvions pas espérer faire mieux. La course sera longue demain et beaucoup de choses pourraient arriver. Personne n’a de vraies informations sur la dégradation des pneumatiques et j’attends la course avec impatience."

"Ce fut une qualification raisonnablement bonne," déclare Kevin Magnussen.

"Mon dernier tour n’a pas été parfait et c’est dommage. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que cela aurait franchement changé les choses. Seul Romain était à ma portée, mais finalement, ma position n’est pas mauvaise pour prendre le départ de la course et pour viser les points. Il ne doit ps arriver beaucoup de choses devant nous pour que nous retrouvions dans la zone des points. Nous ne savons pas vraiment comment la voiture se comportera en conditions de course, mais nous verrons ça demain."