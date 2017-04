Voici une nouvelle 8e place à mettre dans l’escarcelle de Haas cette saison. Mais cette fois-ci, ce n’est pas Kevin Magnussen qui a inscrit 4 points pour l’écurie américaine. Tandis que le Danois abandonnait, Romain Grosjean a réalisé une prestation solide pour finir dans le bon wagon du top 10.

Le Français a lutté pendant toute la course avec la Renault de Nico Hulkenberg, qu’il a finalement maîtrisée.

« Ce fut une assez bonne course. J’ai pris un départ convenable et mon premier relais était assez bon, mais c’était difficile de rester derrière la Renault. Ensuite, nous avons eu de la malchance avec la voiture de sécurité, puisque nous sommes rentrés aux stands juste avant. J’ai vu Sergio Perez sortir et j’ai pensé ‘Comment a-t-il fait pour sortir devant moi alors qu’il était 10 secondes derrière moi’ ? Il a gagné 12 secondes avec la voiture de sécurité et cela nous a coûté une position. Au restart, j’ai souffert un peu en vitesse de pointe. Mais finalement, nous nous sommes arrêtés aux bons moments et avons poussé sur les bons tours, avec quelques formidables manœuvres de dépassement. Donc nous sommes 8e, c’est bon de marquer des points. »

Kevin Magnussen, parti dernier, était arrivé à remonter quelque peu dans le peloton. Cependant, un problème électronique lié au moteur l’a privé de toutes ses chances.

« La voiture s’est arrêtée pour une certaine raison. J’ai perdu la puissance. J’ai dû malheureusement m’arrêter. C’est arrivé soudainement, la puissance est juste disparue. Les conditions, jusqu’alors, étaient assez bonnes. L’usure des pneus était un peu plus faible et c’était plus simple avec les freins : ç’aurait été une bonne course. Je suis content de la voiture. Elle roule dans les points et elle se qualifie en Q3. Nous avons eu trois week-ends de suite où la voiture a roulé dans les points [avant un double abandon en Australie]. J’ai hâte que cette saison continue ! »

Günther Steiner, le directeur de l’écurie, se réjouit lui aussi du rythme affiché par la Haas, qui est en compétition à chaque fois pour lutter pour les points.

« Ce fut une course douce-amère avec un pilote dans les points et l’un qui abandonne. Kevin a eu un problème avec son électronique. Nous ne savons pas encore quoi précisément. La voiture s’est simplement arrêtée. Romain a livré une bonne bataille. Nous savons où nous sommes. Nous n’étions pas assez solides pour Perez, mais nous étions assez bons pour battre Nico Hulkenberg. C’est une bataille serrée, et encore une fois, nous avons marqué 4 points. »