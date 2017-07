Comme nous vous le rapportions, Haas F1 va poursuivre ses tests de freinage et comparaison entre les solutions de Brembo et Carbone Industrie sur le circuit du Hungaroring, très différent en termes de configuration de celui de Silverstone.

Romain Grosjean ne sait pas encore avec quel matériel il va disputer la course mais il espère bien pouvoir poursuivre avec les freins français, qu’il avait utilisés tout au long du week-end en Angleterre.

"Honnêtement, Silverstone nous a permis de faire les comparaisons voulues. Il n’est jamais facile de changer de matériel de freinage au cours d’un week-end, parce qu’il faut ajuster la cartographie et les réglages également," explique le pilote français.

"Je pense que nous avons obtenu de bons résultats avec le package proposé par Carbone Industrie. Mais les résultats n’étaient pas mauvais non plus avec les Brembo, quand il y a la bonne spécification et les bonnes températures..."

"Que ferons-nous en Hongrie ? Tout va beaucoup dépendre du refroidissement des freins. J’étais satisfait de la dernière spécification des Brembo sur ce point. Mais si nous pouvons utiliser les Carbone Industrie sans problème avec cette chaleur, alors il est probable que je les conserve parce que j’ai un meilleur feeling avec eux."

Le feeling, c’est vraiment le mot-clé pour Grosjean dans l’utilisation des freins cette année. Comment doit-il être pour qu’il ait la confiance nécessaire pour pousser sa Haas VF-17 à la limite ?

"Il y a plusieurs choses. Quand vous tapez dans la pédale, vous voulez vraiment sentir les plaquettes mordre dans les disques, vous voulez que la voiture ralentisse tout de suite. Ensuite, il faut pouvoir doser la fin du freinage, s’il faut freiner encore un peu plus ou pas, afin de pouvoir négocier la corde d’un virage au mieux, sans blocage des roues."