Pourquoi donc la Haas de Romain Grosjean est si irrégulière cette saison ? Le Français croit le savoir : en raison d’une mauvaise gestion des Pirelli, notamment en début de course, la Haas a du mal à être performante et constante. C’est ainsi que lors des premiers tours, dimanche dernier à Sepang, l’ancien pilote Lotus a eu toutes les peines du monde à mettre ses pneus dans leur bonne fenêtre.

« Dès le deuxième tour de la course, nous savions que ce serait difficile. Nous n’avions pas beaucoup de rythme parce que je ne pense pas que nous ayons choisi la bonne solution technique vendredi ou samedi » confie-t-il aujourd’hui à Suzuka.

« Cette course s’est toujours annoncée comme difficile. Le seul relais qui était convenable pour nous fut le dernier en supertendres. Nous devions faire deux arrêts parce que nous n’étions nulle part. Je pense que notre rythme était assez bon. Auparavant, nous souffrions beaucoup. C’est toujours quelque chose que nous évaluons. Je pense que nous savons ce que nous avons mal fait. Si nous devions le refaire, nous le referions différemment. »

Ce week-end au Japon, Romain Grosjean s’attend-il à avoir une Haas moins réticente ?

« Si nous ne trouvons pas une solution pour notre problème à Sepang, non. Mais j’espère que nous allons arriver à trouver des solutions. Je sais comment faire fonctionner les pneus. Je sais comment les mettre dans la bonne fenêtre. J’espère que notre performance sera meilleure ici. »

Un autre facteur n’a pas joué en faveur des Haas en Malaisie : les essais libres ont été perturbés et Haas n’a pu compléter les tours…

« Je pense que c’est toujours difficile pour une petite équipe d’avoir la voiture toute prête dès le premier relais. Nous avons eu des EL1 sous la pluie, ensuite les EL2 ont commencé très bien mais les choses se sont un peu mal passées, et nous avons heurté le mur, ce qui n’a pas aidé. En EL3, nous avons davantage préparé les qualifications. »

« C’est toujours facile quand vous regardez en arrière après un week-end et que vous vous dites que vous auriez dû faire cela ou cela différemment. Encore une fois, il s’agit de peaufiner notre préparation, avant la course, et de tout bien faire dès le début. C’est seulement la deuxième fois que nous venons à Suzuka dans notre équipe, donc cela rend la situation un peu plus difficile. »