Les problèmes de freins de Romain Grosjean collent à la carrosserie de sa VF-17 comme le sparadrap au doigt du capitaine Haddock. Le Français alterne entre les Brembo et les Carbone Industrie cette saison. Même si les Carbone Industrie semblent avoir sa préférence, il a dû réutiliser des Brembo à plusieurs occasions cette saison, faute de pièces en nombre suffisant.

Carbone Industrie a apporté de nouveaux disques de freins et un nouveau système de refroidissement à Sepang. Si Romain Grosjean est satisfait par ces évolutions, il devrait conserver les Carbone Industrie (CI) jusqu’à la fin de la saison.

« Nous espérons pouvoir conserver les mêmes disques pour les prochaines courses s’il n’y a pas d’autre retard » confie le pilote Haas. « Toute l’équipe a très bien travaillé et a fait de bons progrès pour intégrer le design de freins différents. »

« J’ai un meilleur ressenti avec les CI, même si j’ai dit que les Brembo avaient fait vraiment de bons progrès récemment. Si nous devions revenir aux Brembo, je ne serais pas trop inquiet, ce sera OK. J’ai une petite préférence pour les CI, mais encore une fois, tout le monde a très bien travaillé ensemble et l’équipe pousse aussi fort que possible. Entre Brembo et CI… je le redis, ce sont deux très bonnes entreprises, donc je suis assez confiant, nous allons voir bientôt la fin de cette histoire. »