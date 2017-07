Romain Grosjean a fini 10e ce samedi des qualifications mais comme nous vous le rapportions plus tôt, estime avoir perdu plusieurs dixièmes en étant gêné par Lewis Hamilton lors de sa première tentative en Q3. Le Français est furieux d’apprendre que le pilote anglais, auteur de la pole, n’a finalement pas été pénalisé.

Les commissaires ont reconnu que le temps de Grosjean avait été affecté par Hamilton, mais n’ont pas estimé que l’Anglais avait vraiment « gêné » le pilote Haas.

« Oui, je suis surpris par les mots des commissaires : ‘Le pilote derrière [Hamilton] n’a pas été gêné’. Si perdre 0.3 ou 0.4 seconde dans un virage n’est pas être gêné, alors je suis très surpris. Je pense que cela ouvre la porte à de futurs désordres en qualifications et les règles sont assez claires. Je sais qu’il y a un titre de champion en jeu à l’avant mais nous sommes dans une position où nous nous battons très dur, tout comme les autres, et j’ai été gêné aujourd’hui. Peut-être que si c’était un autre pilote, il y aurait eu une sanction, et parfois, j’ai le sentiment qu’il y a deux types de décisions. »

Romain Grosjean laisse clairement entendre que pour un autre pilote que Lewis Hamilton, 2e du classement général, les commissaires auraient pris une décision bien différente.

« Je pense que la course pour le titre est importante, mais encore une fois, nous nous battons aussi durement que les autres gars. Nous fournissons beaucoup de travail et oui, j’ai perdu 350 millièmes en deux virages. Si la prochaine fois, je dois mettre mon aileron avant dans son diffuseur arrière pour montrer que je suis gêné… [référence à la manœuvre de Sebastian Vettel à Bakou] Nous avons un règlement clair en qualifications et avec dix voitures sur la piste en Q3, nous ne devrions pas avoir ce genre de problèmes. »

Le Français a de toute manière fait bien mieux que son coéquipier. Piégé par la pluie et les conditions de piste en Q1, Kevin Magnussen n’a pu faire mieux que le 16e temps. Le Danois s’attend à être plus performant demain, en course.

« La voiture n’était pas beaucoup plus mauvaise sur le mouillé que sur le sec. Nous ne sommes pas aussi solides qu’attendus. Nous devons trouver pourquoi. Notre rythme de course semblait bien meilleur, mais en qualifications, sur un tour, nous n’étions pas très compétitifs ce week-end, ce qui est dommage. Le point positif, c’est que le rythme de course est bon. »

Günther Steiner, le directeur de l’équipe, pense lui aussi que la Haas est « compétitive » ce week-end.

« Quand la pluie est apparue, ce fut un peu une loterie. Une loterie que nous avons gagnée dans un cas, et perdue dans un autre. Malheureusement, Kevin n’est pas sorti de la Q1, mais Romain est entré en Q3. Je pense que nous étions sur un bon élan. Ensuite Romain a été gêné lors de sa première tentative par Lewis Hamilton. Durant son second relais, il a eu un petit problème aérodynamique et a bloqué ses pneus au virage 3, et c’était fini. Nous commençons 10e, une bonne position pour marquer des points. Et je suis assez confiant pour Kevin. »