Romain Grosjean a confirmé que son équipe, Haas F1, va alterner entre les freins de Brembo et de Carbone Industrie lors des prochaines courses, à commencer par celle de Spa.

Le Français n’a jamais caché sa préférence pour les freins français mais il faut gérer un stock de pièces jusqu’à la fin de la saison.

"La raison de cette alternance, c’est le stock," dit-il lorsqu’on lui demande pourquoi Haas est revenu aux Brembo pour commencer son week-end belge.

"Nous les avons utilisé en Hongrie aussi, en course, à cause du refroidissement nécessaire. Mais je pense que nous reviendrons aux Carbone Industrie à Monza et aux Brembo à nouveau à Singapour, parce que ce circuit fait aussi beaucoup chauffer les freins."

"Ensuite nous verrons si nous pourrons avoir une nouvelle version des Carbone Industrie pour le reste de la saison. Ils ont une évolution qui permet un meilleur refroidissement des freins. J’espère que nous l’aurons pour la Malaisie."

Pas évident dans ces conditions pour Grosjean de trouver de la constance dans les réglages de sa voiture, alors que la lutte fait rage en milieu de peloton avec Williams, Toro Rosso et Renault F1.

"Oui, c’est un dur combat entre nos quatre équipes. Et McLaren devrait revenir fort aussi, nous devons donc faire attention à eux. Renault a montré de belles performances récemment. Nous devons rester devant. Toro Rosso et Williams ne sont pas hors de portée pour le championnat. Nous allons tout faire pour finir devant eux. Mais entre la 6e et la 9e place du championnat constructeurs, tout est ouvert !"