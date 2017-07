Romain Grosjean est plus optimiste aujourd’hui en Autriche, concernant ses problèmes au freinage.

Comme il l’a confié à Nextgen-Auto.com à Spielberg aujourd’hui, sa Haas VF-17 va retrouver les nouveaux Brembo, ceux inaugurés lors du Grand Prix de Chine.

A Bakou, il avait dû utiliser l’ancienne spécification des freins, faute de pièces en quantité suffisante.

"La bonne nouvelle c’est qu’ici il n’y a pas de murs et des lignes droites en montée pour s’arrêter," lance-t-il en riant.

"Nous avons revu pas mal de choses, des pièces que nous avons aimées sont de retour sur la voiture, c’est bien."

"Nous avons une meilleure solution pour les refroidir. Nous allons surveiller tout ça de prêt et nous espérons que la situation va s’améliorer ce week-end."

"Et, au prochain Grand Prix, nous aurons du nouveau aussi sur les freins de Carbone Industrie, que nous testerons à nouveau."

Le Français admet qu’il est plus sensible que d’autres au freinage.

"Pour moi cela représente beaucoup, pour d’autres pilotes rien du tout. Tout dépend comment comment on vous a appris à piloter. C’est en Formule Renault, chez ASM, qu’on m’a appris à freiner et à lutter contre le survirage avec le freinage. Cela s’est poursuivi en Formule 3 et en GP2, toujours avec le même style. Si je n’y arrive pas avec les freins, je suis perdu."