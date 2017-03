La préparation hivernale ne s’est pas aussi bien passé que prévu pour Haas et Romain Grosjean. Comme le Français l’a admis aujourd’hui, il ne sent pas tout à fait prêt pour disputer la première course de la saison, dans deux semaines, après avoir connu un nombre trop élevé de problèmes techniques durant le dernier jour des essais. En outre, l’ancien pilote Renault était vendredi encore sorti de la piste pour aboutir dans les graviers catalans, ce qui témoigne d’un certain manque de confiance dans la monoplace

« Non, nous ne sommes pas prêts. Quelques grosses équipes pourraient être prêtes, mais nous sommes une petite équipe et il y aura quelques inconnues avant d’aller en Australie. Mais cela fait partie du charme de la F1. »

« Vous savez que si vous finissez une course, normalement, vous n’êtes pas dans une mauvaise position. Donc c’est le jeu. Mais oui, clairement, il y avait beaucoup plus de choses que nous aurions aimé testé sur la piste et plus de choses que nous adorerions tester, mais dans l’ensemble, si on compare ces essais à ceux de l’an dernier, nous étions revenus de loin. »

Et en effet, après des essais hivernaux difficiles en 2016, Roman Grosjean avait obtenu une inespérée 6e place à Melbourne. De quoi susciter un peu d’optimisme chez lui…

« La voiture ne se comporte pas trop mal. Il y a beaucoup plus de potentiel. Donc j’espère que quelques évolutions arriveront en Australie, pour que nous puissions débloquer le potentiel de la voiture et gagner beaucoup de temps au tour. »

« Nous avons quelques idées sur la manière d’améliorer la voiture. J’espère qu’avec les évolutions que nous aurons en Australie, ce sera le cas. Mais mon coéquipier [Magnussen] comme moi, nous connaissons assez les domaines où nous pouvons gagner assez facilement de la performance. Nous avons identifié ces domaines. »