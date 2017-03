Romain Grosjean est vraiment enthousiasmé par la nouvelle génération de voitures que le nouveau règlement a engendrée.

En tant que compétiteur, le pilote Haas aime les défis et la vitesse, et il semble qu´il est bien servi avec sa VF17, qu´il a découvert plus en profondeur ce matin à Barcelone.

« Je ne fais que commencer à connaître la voiture, mais ce que je peux déjà dire, c´est "Ça, c´est de la vraie Formule 1 !" Les voitures ne sont pas seulement plus belles, avec leur châssis et leurs pneus plus larges, elles sont également bien plus rapides. »

Le Français ne peut s´empêcher de comparer les nouveaux bolides avec les autres voitures qu´il a connu.

« Le pilotage est, au niveau physique, bien plus exigeant. Je trouve cela génial. Nous sommes sur la bonne voie. Soyons francs : les voitures des dernières saisons n´étaient pas vraiment amusantes. »

Le Français livrera ses impressions plus complètes ce soir, à l´issue de sa journée d´essais.