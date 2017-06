De nombreux observateurs du paddock se sont étonnés de voir que Kevin Magnussen devrait laisser à six reprises sa place à Antonio Giovinazzi le vendredi matin, pour permettre à l’Italien de rouler en Essais libres 1 avec Haas. De l’autre côté du garage, Romain Grosjean n’aura à céder son baquet qu’à une seule reprise.

Dans le paddock de Montréal, Romain Grosjean a confirmé et expliqué les raisons qui tiennent à sa situation privilégiée. Le Français a pris soin de bien négocier son contrat en amont pour éviter de se retrouver dans la situation actuelle de son coéquipier.

« Ce fut décidé en 2015, quand j’ai signé mon contrat. J’ai appris du passé ! Je ne peux pas vous dire ce que mon contrat dit, mais en gros, après avoir quitté Lotus, je ne voulais plus avoir à laisser ma voiture [Grosjean cédait souvent plus sa Lotus que Maldonado, protégé par son contrat, en essais libres]. Günther Steiner m’a demandé si j’étais disposé à céder mon baquet une fois le vendredi matin, et j’ai dit oui, et je pense que pour l’équipe aussi c’est bon d’avoir une certaine constance, pour être capable de développer la voiture. »

Günther Steiner assure que ce n’était pas dans son intention première de défavoriser Kevin Magnussen. Mais il doit respecter le contrat signé avec le pilote tricolore.

« Kevin était au courant. Au moment où le contrat de Romain fut conclu, nous avions songé à ce point. Beaucoup de personnes en ont conclu qu’il y avait un numéro 1 et un numéro 2, mais ce n’est pas du tout ça. Nous avons parlé à Kevin et il était d’accord avec nous. »

Magnussen, de son côté, ne se plaint pas.

« C’est le contrat que j’ai signé. Et je ne savais pas que l’autre contrat (celui de Grosjean) était comme cela ! Je pensais que nous avions les mêmes. Mais j’ai dit à l’équipe, pas de soucis. Je pense juste que Romain a eu de mauvaises expériences avec son équipe précédente, où ils lui avaient pris tous ses vendredis et bien sûr, il a été beaucoup plus tenace pour son contrat sur ce point que moi. »

« Ce n’est pas parfait pour commencer un week-end de course que de laisser son baquet en Libres 1 mais je ne suis pas trop inquiet. Il n’y a pas de raison de se plaindre. J’ai conclu ce contrat moi-même. »