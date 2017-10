Chez Haas, cela ne va pas très fort ce soir. Romain Grosjean a très peu tourné aujourd’hui et il ne sait vraiment pas à quoi s’attendre demain en qualification et dimanche en course. Quant à Kevin Magnussen, il a eu plus de chance en piste, mais c’est son état de santé qui pourrait lui couper les jambes…

"A un certain moment, j’ai eu du mal avec le train arrière," explique Romain Grosjean. "Au début, je ne savais pas ce qui se passait, je ne savais pas s’il s’agissait d’un problème d’aérodynamique ou si c’est la voiture qui était mal équilibrée. Ensuite, j’ai fait un tête-à-queue et je ne m’y attendais pas du tout. Et puis j’ai vu que mon pneu partait en lambeaux. Je ne sais pas ce qui est arrivé avant, la sortie de piste ou la crevaison ? Mais je dois dire que ce tour a été très étrange."

"Il est clair que lorsqu’on a un vendredi comme ça, c’est comme si on se tirait une balle dans le pied. Nous allons essayer de faire de notre mieux demain. Je pense que nous avons deux trains de pneus ultra tendres que nous pourrons utiliser demain matin pour préparer la qualification et ensuite il faudra deviner ce dont nous aurons besoin pour la course," ajoute le Français.

Kevin Magnussen semble un peu plus satisfait que son équipier. "Le côté positif de cette journée, c’est que nous avons bouclé le programme prévu. Il nous reste bien sûr beaucoup à faire pour être plus rapides, mais nous allons nous pencher là-dessus ce soir."

Ce qui est plus inquiétant pour Kevin Magnussen, c’est que son équipe l’a fait porter pâle pour le briefing des pilotes sans plus de précisions. La FIA a accepté l’excuse, mais il devra se soumettre à un contrôle médical avant la troisième séance d’essais libres de demain matin.