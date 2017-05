Romain Grosjean pense qu’il a une bonne carte à jouer ce week-end à Monaco avec sa Haas VF17.

Selon le Français, la voiture est capable de faire une bonne performance en qualifications, ce qui serait synonyme de bon résultat en course si tout se passe bien.

"Les évolutions de Barcelone ont été un grand pas en avant, même si nous n’avons pas réussi à bien régler la voiture," reconnait Grosjean à Monaco.

"Nous avons cependant besoin de plus d’évolutions parce que la bataille au sein du peloton est très difficile. Nous avons moyen de faire mieux, parce que c’est très serré. Nous avons ce qu’il faut pour y parvenir, nous n’étions pas à notre vrai niveau lors des deux dernières courses, surtout en qualifications. Les courses étaient meilleures."

"Selon moi, seule Force India est plus rapide que nous... Nous devons toujours mieux faire fonctionner les pneus pour tirer plus de performance de la voiture. Je pense que nous avons une bonne carte à jouer ici avec les pneus les plus tendres."

"Nous avons aussi une nouvelle décoration, espérons que cela rende la voiture plus rapide... et qu’elle l’éloigne surtout des murs ici !"