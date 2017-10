Romain Grosjean est venu au secours de Joylon Palmer, qui a été prié de laisser son baquet à Carlos Sainz dès le prochain Grand Prix, aux Etats-Unis.

Selon le pilote français, sa carrière est la preuve qu’un retour en Formule 1 est possible, même après avoir été écarté par une équipe. C’est ce qui était arrivé à Grosjean chez Renault à la fin de la saison 2009.

"Oui, à la fin de cette année-là, je n’étais plus en Formule 1. J’ai fait un peu de championnat du monde en GT, un peu d’AutoGP et de la GP2. J’ai aussi testé des pneus pour Pirelli et puis j’ai pu revenir en Formule 1. Ca, c’était la première partie de ma carrière," explique Grosjean.

"Je suis passé à travers des moments difficiles quand je n’étais plus en Formule 1. Je croyais en mon rêve je l’ai réalisé grâce au GP2. Nous avons tous des carrières différentes et nous sommes tous dans des situations différentes mais ce n’est pas impossible de revenir."

"Ca ne sera pas facile pour Jolyon. Il n’y a que 20 baquets en F1 dans le monde. C’est un sport rude, tous les baquets sont pris et nous avons en général tous de longues carrières. Ca rend les choses encore plus difficiles pour venir ou revenir en F1."