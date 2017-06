Lance Stroll s’apprête à disputer son Grand Prix à domicile, au Canada. Son objectif sera d’ouvrir son compteur points puisque, pour le moment, à l’inverse de son coéquipier Felipe Massa, le pilote Williams n’est encore jamais rentré dans le top 10.

Le rookie de 18 ans souffre indéniablement cette saison dans ces monoplaces plus agressives et moins permissives. Pour Romain Grosjean, cela n’a rien de surprenant. Le pilote français pense que Lance Stroll a choisi la mauvaise année pour faire ses débuts en F1.

« C’est même encore plus difficile pour lui que je ne le pensais. Les voitures sont extrêmement véloces, et beaucoup plus rapides que l’an dernier. Et elles sont bien plus difficiles à conduire. Maintenant, il y a un écart d’environ 20 secondes au tour entre une F3 et une F1. Et c’est énorme. »

Lance Stroll arrive justement tout droit de la F3, où il a pourtant remporté le titre l’an dernier.

Les monoplaces 2017 sont cependant moins rapides en ligne droite. L’amélioration des temps au tour devrait donc être moindre à Montréal, circuit le plus exigeant de l’année pour les moteurs – peut-être de quoi rendre plus optimiste Lance Stroll.

Romain Grosjean pense-t-il que les temps descendront tout de même encore de 3 secondes ce week-end ?

« C’est une bonne question. Sur le papier, je dirais oui. Mais nous avons maintenant beaucoup plus de traînée aérodynamique. Donc dans les longues lignes droites, nous souffrirons. »

« Cependant, le premier virage sera extraordinaire. Nous freinerons plus tard et nous l’approcherons avec beaucoup plus de vitesse que par le passé. Ce sera très excitant. »