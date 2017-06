Romain Grosjean a terminé dans les points le Grand Prix du Canada mais il s’en est fallu de peu pour que sa course s’arrête dès le premier tour.

Après le 2e virage, Carlos Sainz l’a tassé sur la droite à deux reprises. Les deux monoplaces se sont accrochées. Le Français s’en est sorti avec un aileron avant cassé, alors que Sainz est parti à la dérive et a tapé Felipe Massa sur sa lancée.

Pour Grosjean, aucun doute, la faute est sur Sainz.

"Les images parlent toutes seules ! Que dire de plus ? J’étais à l’intérieur, Carlos a l’extérieur et il s’est rabattu deux fois sur moi, vers la droite. Je suis d’abord allé sur l’herbe, je suis revenu sur la piste et là il m’a tapé une 2e fois."

"Pour moi, il a été très dangereux," ajoute Grosjean. L’Espagnol est d’ailleurs convoqué par les commissaires de la FIA.

"Heureusement ça s’est bien fini avec le crash de Carlos et Felipe dans le virage 3. Les conséquences auraient été bien plus lourdes."

Grosjean a fait changer son aileron et a chaussé les pneus super tendres à la fin du 1er tour.

"J’ai tenu 69 des 70 tours avec le même train de pneus. Etrange non, pour des pneus super tendres ? Mais bon, nous avons réussi, je n’y croyais pas au début et au final, nous sauvons un point."