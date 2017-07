Le Grand Prix d’Autriche marque le début d’une série de cinq courses européennes. Après avoir parcouru les quatre coins du monde en début de saison, les pilotes et mécaniciens vont pouvoir retrouver des hospitalités plus grandes et une certaine uniformité dans leur confort quotidien en week-end de course. Qu’est-ce que cela change pour Romain Grosjean ?

« C’est bon de voir que nous avons tout notre matériel pour ces courses – nous avons un très bon équipement. Tout ce que nous avons est presque nouveau. Pas grand-chose ne change lors d’un week-end de course cependant, même durant les vols. »

Pour Romain Grosjean, qui habite en famille à Genève, courir en Europe apporte une autre bonne nouvelle : il est beaucoup plus facile de rentrer à la maison après le boulot !

« Nous voyageons beaucoup. C’est bon de pouvoir revenir sur des courses européennes. Vous pouvez arriver sur la piste le jeudi matin et être à la maison pour dîner le dimanche, ce qui est bon pour mes enfants. Cela vous donne aussi un peu plus de temps pour préparer votre entrainement physique. Vous n’avez pas à vous faire aux décalages horaires et vous connaissez plus la nourriture des pays que vous visitez. Cela aide vraiment pour atteindre votre pic de performance. »

« Quand nous voyageons et que nous devons faire face aux décalages horaires et ainsi de suite, il est vraiment important de conserver une certaine routine et de continuer à s’entraîner. Nous avons un peu plus de temps maintenant que nous sommes sur les circuits européens. La pause estivale de trois semaines nous permettra aussi de travailler dur sur notre entraînement physique. Vous commencez avec un bon niveau et vous devez ensuite travailler pour le maintenir. L’été, c’est formidable, parce que c’est un peu plus facile. Vous pouvez vous entraîner beaucoup plus à l’extérieur, ce que j’apprécie. »

Quelle forme d’entraînement physique Romain Grosjean apprécie-t-il le plus (ou déteste-il le moins) ?

« Cela dépend beaucoup du jour et du temps qu’il fait. Par exemple, s’il fait 30 degrés, alors je fais du vélo, bien sûr, je ne cours pas. Cela dépend aussi du temps que j’ai. J’aime aussi jouer au tennis. Parfois, c’est bon de vous poser des défis et de faire quelque chose de dur. Cela peut vous booster pour la prochaine course. »

Pendant l’hiver, on a beaucoup dit que ces voitures 2017, plus véloces, seraient aussi bien plus physiques à conduire. Après huit courses, quel est le bilan dressé par le pilote Haas ?

« Personnellement, je me suis trop préparé pour 2017, mais c’est préférable d’être trop préparé que pas assez. Les voitures sont beaucoup plus dures physiquement que par le passé. Elles sont formidablement amusantes à conduire. Cela vous pose des défis plus importants. Beaucoup de choses sont liées au fonctionnement des pneus. Vous pouvez pousser sur les pneus, mais pas autant que vous le voudriez. Tout semble normal. L’impression de vitesse est normale. Je pense que si nous revenions à l’ancienne génération de voitures, nous raterions nos freinages à chaque virage ! »