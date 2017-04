Le nouveau règlement inquiète le paddock puisqu’il rend moins facile les dépassements en piste. Les voitures ont plus de mal à se suivre, à moins de deux secondes, ce qui facilite les comportements conservateurs. Le spectacle en F1 en souffrira-t-il donc nettement ?

Ce n’est pas ce que pense Romain Grosjean. Même s’il y a eu effectivement moins de dépassements à Melbourne que lors des précédentes années, le Français ne tire pas la sonnette d’alarme pour autant. Le nombre de dépassements ne fait pas la qualité d’une course, explique le pilote Haas.

« Je vous dirai une chose, un dépassement n’est jamais gratuit. Il faut attendre pour juger la situation et voir s’il faut agir. Attendons quatre courses au moins. Le règlement pourrait créer de bonnes batailles parce que vous vous rapprochez beaucoup de l’autre voiture à la fin de la ligne droite. Si vous ne pouvez pas dépasser, vous devez alors trouver encore 10 mètres dans votre ligne de freinage [en freinant plus tard]. Si les batailles rapprochées sont assez bonnes, alors le dépassement n’est pas la clef. Vous voulez que le suspense tienne jusqu’à la fin, sans voir nécessairement beaucoup de changements dans le classement. »

D’un point de vue plus personnel, Romain Grosjean se réjouit de son début de saison ou en tout cas de la performance pure de sa Haas. Le Français, qualifié à la 6e place, devant Felipe Massa, voisinait en course aux environs de la 7e position à Melbourne, avant d’abandonner en raison d’une fuite d’eau. De quoi être tout de même optimiste pour le reste de la saison.

« L’an dernier, nous sortions de deux bonnes courses et nous sommes arrivés ici en Chine et ce fut très mauvais. Je pense que la clef est de ne pas laisser les émotions passées vous plonger dans un mauvais état d’esprit, et vous faire oublier l’expérience acquise. Mais d’un autre côté, nous voici avec des nouvelles voitures, avec des pneus différents, donc c’est comme une feuille blanche à partir de laquelle nous pouvons mieux travailler que par le passé. »

« Mon tour de qualifications était bon. Mais j’étais un peu surpris par l’écart avec Massa derrière moi. Si nous sommes encore la 4e équipe la plus rapide ce week-end, formidable, je ne me plaindrai pas du tout ! Nous avons manqué de constance l’an dernier. C’est vraiment quelque chose dont nous avons besoin pour revenir au sommet. »

« En rythme de course, je pense que j’avais un peu plus de rythme que Massa, ce qui a montré que la voiture était bien là. Encore une fois, je vous en dirai plus quand nous aurons roulé sur quatre circuits différents, quatre différentes ambiances, et si nous sommes à chaque fois au rendez-vous, alors je vous dirai où nous sommes. Mais avant tout cela, c’est un peu difficile. »