Romain Grosjean s’attendait à souffrir avec sa voiture avant les qualifications mais certainement pas à signer le dernier temps.

Demain le Français s’élancera toutefois 19e grâce à la pénalité de 15 places infligée à Stoffel Vandoorne.

Le pilote Haas n’avait pas le sourire en sortant de sa monoplace après la Q1.

"Quels points positifs ? Il n’y en a pas du week-end," dit-il à Canal+.

"La voiture ne me convient pas, et ce dès mon premier tour de roue sur ce circuit vendredi. Pour couronner le tout, je me prends encore un drapeau jaune dans mon dernier tour rapide."

"Il faut vraiment discuter, et trouver une règle pour les drapeaux jaunes. Maintenant cela fait trois fois en 4 courses qu’une Haas se fait éliminer de la qualification à cause de ça."

Aurait-il pu passer en Q2 malgré ses problèmes ?

"Oui, oui. J’étais en avance de près d’une seconde sur le temps à battre (celui de la 15e place) mais bon c’est comme ça."

Ce matin Haas est repassée aux freins Brembo parce que "les Carbone Industrie s’usaient trop vite. Et les Brembo n’étaient pas si mal. Mais bon la voiture est nulle part et demain je ne vois pas comment je pourrais finir dans les points."