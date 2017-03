Les progrès de Ferrari ont été notoires sur le châssis comme sur le moteur cet hiver, et ceux concernant le bloc propulseur ont eu un effet heureux sur Haas qui l’utilise également. Romain Grosjean s’attendait à une meilleure deuxième saison pour l’équipe américaine et en dépit d’un premier Grand Prix catastrophique, le Français assure que les progrès sont là.

« Je me doutais que la deuxième saison serait meilleure car tout le processus a été fait intelligemment, que ce soit l’arrivée en F1, le fait de prendre notre temps et la construction de la voiture » explique-t-il. « Pendant que nous courions l’an dernier, nous travaillions déjà pour 2017 et tout ce travail a été fait en avance, et c’est pour cela que nous avons Gene, il comprend la course automobile, il l’adore et il savait que la deuxième année serait un grand défi, il faut avancer pas à pas ».

« Lui et Günther Steiner comprennent très bien cela. Du moment où la voiture a été en soufflerie, que nous avons travaillé dessus, et quand j’ai vu le recrutement effectué, je savais que la deuxième année se présentait encore mieux. Dallara a amélioré les pièces car nous leur avons demandé, cela représentait du travail en plus mais tout le monde chez eux comprend les contraintes de la F1. Tout est fait pour que la deuxième année ne soit pas une contre-performance après une belle première saison ».

Grosjean a réalisé la meilleure qualification de l’équipe à Melbourne et tient également à louer le travail de Ferrari qui, en plus de fournir le moteur, a également conçu la suspension et fournit un support technique lié à l’ingénierie. Un atout plus que décisif dans la performance pure affichée samedi dernier en Australie.

« Gene Haas est venu ici car il aime et comprend la Formule 1, mais il veut s’y établir à long terme. Nous avons de plus en plus de personnel et on continue à avoir des renforts, ce qui veut dire que nous comprenons de mieux en mieux ce qu’il se passe. Nous avons le soutien d’une équipe d’usine, même s’il ne s’agit que de trois personnes pour le moment, mais ils sont là et nous apportent des informations utiles ».

« Même en qualifications, ils nous envoient des idées sur la manière dont il faut rouler lors du tour de sortie, ce genre de choses, et jusqu’ici cela s’est avéré utile et a bien fonctionné » conclut Grosjean.