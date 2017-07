Romain Grosjean a encore montré en Autriche que Haas n’est plus la pour faire de la figuration, en terminant meilleur des autres après les équipes de pointe. Le Français a signé la sixième place en qualifications et en course.

"Tout s’est bien passé, nous avons tout fait fonctionner" explique le Français. "Les pneus, dont nous savons que nous avons des bonnes bases. Je pense que l’expérience est la clé et nous n’avons que 28 Grands Prix dans la vie de Haas F1 Team. Il y a des progrès à faire et des choses à comprendre mais quand tout fonctionne, nous avons une très bonne voiture".

"La clé est de ne pas perdre du temps à retrouver confiance. Nous avons eu de bonnes courses, de mauvaises courses, mais je pense qu’il faut croire en soi pour gérer sa carrière. Sinon, n’y a pas d’intérêt à se lancer. La voiture, c’est une femme et elle a des hauts et des bas. Elle décide de l’humeur qu’est la sienne et j’espère qu’elle sera bonne ce week-end".

Interrogé sur le départ controversé de Valtteri Bottas en Autriche, Grosjean a un avis tranché, tandis qu’il revient sur son très bon départ personnel : "Il n’a pas volé le départ, il l’a anticipé. Je ne joue pas à ce jeu personnellement, j’y pense mais je réagis naturellement aux lumières".