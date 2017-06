Romain Grosjean adore le circuit de Montréal, théâtre du Grand Prix de ce week-end.

D’ailleurs, le pilote Haas F1 y a réalisé l’une de ses meilleures courses en Formule 1 puisqu’il y a terminé 2ème en 2012, au volant d’une Lotus Renault.

Lorsqu’on lui demande quelle est sa partie préférée du Circuit Gilles Villeneuve et pourquoi, il répond sans hésiter : "J’aime l’ensemble du circuit. J’ai toujours aimé courir ici."

Un tour de ce circuit est en effet très exigeant pour le pilote, comme le décrit le Français.

"Après la ligne de départ et d’arrivée vous arrivez dans le virage 1. Un freinage piégeux avec beaucoup de blocage des roues avant. Ensuite arrive le virage 2, une épingle très bosselée. Il faut faire très attention à la sortie à cause du mur."

"Puis viennent un gauche et un droite avec un nouveau freinage délicat. Vous arrivez sur la droite du virage à fond, il y a une grosse accélération et on encaisse beaucoup de G. Ensuite on freine pour les virages 8 et 9, sous le pont où c’est bosselé également. Ce n’est pas évident d’avoir une bonne adhérence à cet endroit !"

"Ensuite l’épingle avec un très très gros freinage. Vous essayez de perdre un maximum de vitesse en un minimum de temps. Ensuite il faut bien ré-accélérer. Enfin vient la fameuse chicane, où vous essayez de freiner le plus tard possible et garder le plus de vitesse."

Une opération qui sera à répéter 70 fois de suite dimanche, le plus vite possible !