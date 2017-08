Romain Grosjean n’a jamais caché son envie et son espoir de rejoindre Ferrari un jour, bien que les opportunités de réaliser ce rêve soient peu nombreuses, avec l’émergence de pilotes tels que Leclerc et Giovinazzi dans la filiale italienne.

Le Français regrette toutefois qu’il y ait très peu de places disponibles qui offrent accès à la victoire.

"Il n’y a que quatre baquets pour gagner une course" lance-t-il. "On en veut forcément un mais, parfois, il faut attendre pour avoir ce que l’on veut. J’imagine qu’il faut être au bon endroit au bon moment et que tout s’aligne pour avoir une chance de gagner une course ou un championnat".

Pour lui, le concept de monoplaces clientes, à la manière de ce qui se fait en MotoGP, pourrait être une des solutions pour niveler les performances en F1. En effet, la MotoGP voit les constructeurs louer des motos des années précédentes à des équipes dites satellites.

"Il y a des milliers d’idées, je suis sûr que tout est envisagé. Je pense que nous voulons le maximum de candidats à la victoire et au podium mais ce n’est pas le cas actuellement. Peut-être que certains changements pourraient mener à cela dans un avenir proche".

"Si l’on regarde la MotoGP, Yamaha a son équipe officielle et il y a une autre équipe qui est Tech3 qui a gagné des courses avec Zarco et presque gagné avec Folger (en réalité, Zarco a signé une pole mais pas de victoire, ndlr). Ils ne sont pas une équipe officielle mais ils sont en position de viser la victoire. Il y a cette idée, il y a aussi la troisième voiture ou encore les budgets capés. Les idées ne manquent pas".

Le Français souffle ainsi certaines idées déjà lancées par Bernie Ecclestone à Liberty Media...