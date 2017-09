Pour les deux prochains Grands Prix, au moins, la France aura trois pilotes représentés sur les grilles de départ puisque Pierre Gasly remplace Daniil Kvyat chez Toro Rosso.

Il rejoint donc Esteban Ocon et Romain Grosjean alors que le championnat du monde tire à sa fin. Cela va être l’occasion pour Red Bull d’évaluer Gasly avant 2018 mais Grosjean rappelle que ce n’est pas facile pour un pilote d’arriver en F1 ainsi.

Il avait eu à gérer la même chose en 2009, lorsqu’il a dû remplacer Nelson Piquet et faire équipe avec un certain Fernando Alonso chez Renault.

"C’est une super nouvelle pour Pierre, je suis évidemment très heureux pour lui. Il a fait tout ce qu’il devait faire, en gagnant le GP2 l’an dernier. Mais c’est difficile d’arriver ainsi dans le dernier quart de la saison," commente le pilote Haas F1 à Sepang.

"Il a beaucoup progressé avec Red Bull, je pense qu’il a pu passer plus de temps dans une Formule 1 que moi avant que j’arrive dans le sport. Pour moi, quand on arrive ainsi en fin de saison, c’est pour apprendre, pas pour être jugé."

"Ensuite il aura tout l’hiver pour se préparer. Malheureusement cela n’a pas été mon cas et cela a failli me coûter ma carrière. Je pense que Toro Rosso a une autre approche : le préparer pour une saison complète en 2018 et être aussi prêt que possible dès la 1ère course."