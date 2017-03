Romain Grosjean n’aura pas réussi à marquer de points aujourd’hui à Melbourne malgré un très bon début de course.

De la 6e place au départ il a glissé à la 7e, derrière Felipe Massa et il tenait le bon rythme... mais son moteur en a décidé autrement très rapidement.

"C’était 15 bons tours. Je ne sais pas encore ce qui s’est passé. On a vu de la fumée, j’ai perdu de la puissance moteur et on m’a demandé de rentrer au stand," confie-t-il au micro de Canal +.

"Ça pique, c’est clair. On était bien où on était, en septième position. J’étais plus rapide que la Williams et la Toro Rosso. Maintenant, suivre une autre voiture est extrêmement compliqué avec cette nouvelle réglementation. Mais dans l’ensemble, la voiture se comportait bien, tout se passait selon le plan prévu."

Grosjean veut garder le sourire et rester positif malgré l’abandon.

"C’est extrêmement positif, après de superbes qualifs. J’ai pu m’éclater et faire le 6e temps hier. Aujourd’hui, au premier virage je perds une place face à Massa au départ mais on était dans le coup. La voiture se comportait pas mal. Mais c’est sûr que là, ça pique un peu car l’objectif était de marquer des points aujourd’hui."

"La clé maintenant c’est de ne pas faire comme l’an dernier, c’est-à-dire commencer fort la saison et la terminer moins bien. Il nous faut de la constance. Il faut faire aussi bien en Chine et faire une bonne course."