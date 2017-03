D’une saison à l’autre, Haas ne semble pas avoir réglé tous ses problèmes de freins, qui ont gâché plusieurs courses de l’équipe américaine la saison dernière. Le Français a révélé que la VF-17 souffrait toujours dans ce domaine, mais ne désespère de voir le problème réglé au début de cette saison.

« Pour le moment, nous ne sommes pas toujours à 100 % heureux du système de freinage. Mais nous allons travailler sur ce problème, et j’espère que nous trouverons quelques solutions au début de cette année. »

Pour sa première sortie à Barcelone, après deux premières journées confiées à Kevin Magnissen, Romain Grosjean n’a effectué que 56 tours aujourd’hui, pour trouver le 8e meilleur temps.

« Il y a eu quelques petites choses qui nous ont retenus dans le garage, donc nous devons nous mettre au travail et nous améliorer pour le futur. Mais j’ai fait mes premiers tours dans la voiture et j’ai appris un peu à la conduire. »

« Ce ne fut pas une journée facile. Comme nous avons rencontré des soucis, nous n’avons donc pas pu faire autant de tours que souhaité. Nous ne sommes pas venus à bout du programme que nous nous étions fixé pour aujourd’hui. Question réglages, nous avons encore du travail à effectuer pour trouver ceux qui conviennent. Il y a clairement encore un peu de boulot. Pour l’instant je suis juste déçu que nous n’ayons pas réussi à faire plus de tours aujourd’hui. »

Comme Lewis Hamilton, Romain Grosjean se dit déjà convaincu par le style de pilotage des nouvelles monoplaces…

« Je pense que la dernière génération des voitures n’était pas très amusante à conduire, et maintenant, nous revenons à la Formule 1 ! Le ressenti est assez bon. Les virages à haute vitesse vont être intéressants cette année, bien plus que par le passé. Je pense que quelques circuits vont être plus excitants. J’ai hâte d’en voir plus. »

Romain Grosjean n’aura eu qu’une journée véritable de roulage sur le sec lors de cette première semaine, puisque ce mercredi sera consacré aux essais sur piste mouillée… Et le Français ne s’en satisfait pas.

« La piste va être artificiellement arrosée, ça va permettre à Pirelli de tester ses pneus pluie. Donc, faire une cinquantaine de tours sur le sec lors de la première semaine d’essais, ce n’est pas vraiment l’idéal. Mais je dois dire que Pirelli a fait du bon travail sur les pneus 2017. Ils sont bien meilleurs au niveau de la mise en température. Nous pouvons maintenant attaquer à fond trois tours de suite. C’est un peu étrange car nous n’en avions pas l’habitude ces dernières années ! »