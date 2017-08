Avant la reprise de la saison en Belgique ce week-end, nous revenons sur les éditions du Grand Prix de Spa-Francorchamps qui ont marqué l’histoire de l’épreuve. Rebondissements, accidents, luttes acharnées, le toboggan des Ardennes n’a jamais été avare en événements exceptionnels.

Après des essais libres rendus difficiles par la pluie, c’est dans des conditions sèches qu’étaient disputées les qualifications du Grand Prix de Belgique en l’an 2000. Mika Häkkinen parvenait à y décrocher sa cinquième pole position de la saison, sa troisième à Spa, mais son principal motif de satisfaction était toutefois d’avoir intercalé deux pilotes entre lui et Schumacher, à savoir Trulli sur Jordan et l’étonnant rookie, Jenson Button, sur Williams.

La journée du dimanche était l’occasion d’une séance de 30 minutes supplémentaire, très utile ce jour-là car la pluie s’était de nouveau abattue sur les Ardennes. Dès lors, il s’agissait de gagner un peu de temps en piste afin de régler les monoplaces et Häkkinen, décidément très en forme, s’était montré le plus rapide. La pluie avait eu raison de Giancarlo Fisichella, sorti violemment de la piste à Stavelot et victime d’un tonneau après un choc latéral contre les pneus.

Le départ de la course était donné sous régime de voiture de sécurité car malgré l’arrêt de la pluie, la piste était encore détrempée par endroits. Le classement restait inchangé lorsque la course était officiellement lancée et Häkkinen gardait le meilleur.

Le Finlandais distançait rapidement Trulli qui se faisait attaquer au troisième tour par Button. Le jeune anglais ratait sa manœuvre et perdait par la même occasion une place face à Schumacher qui lui subtilisait le dernier rang sur le podium provisoire.

Inspiré par Schumacher qui venait de passer Trulli, Button tentait de le suivre mais touchait la Jordan et provoquait l’abandon de l’Italien. Button quant à lui perdait deux places dans l’incident, au profit de Coulthard et Ralf Schumacher.

A la fin du neuvième tour, tous les pilotes s’arrêtaient et changeaient de gommes. Häkkinen gardait le meilleur devant les deux frères Schumacher, Michael puis Ralf, Alesi et Button. Plus loin, Verstappen et Fisichella s’accrochaient mais pouvaient tous les deux poursuivre malgré quelques dégâts.

Le premier coup de théâtre arrivait au treizième tour lorsque Häkkinen sortait de la piste à Stavelot, envoyant sa monoplace en tête à queue. Il laissait donc le commandement à Schumacher qui, galvanisé par cette opportunité inattendue, accélérait et creusait l’écart sur le Finlandais.

A la mi-course, peu avant les arrêts aux stands, cette avance se portait à onze secondes et Schumacher ressortait largement devant son rival après s’être arrêté, bien que plus lourdement chargé en essence.

Tandis que Barrichello et Alesi, qui étaient cinquième et sixième, abandonnaient en raison d’un problème similaire, Häkkinen suivait les ordres de son équipe et rattrapait Schumacher en profitant de la plus lourde charge en carburant de son rival.

Les pneus de ce dernier commençant à perdre en performance, il se voyait obligé de passer dans les flaques d’eau pour les rafraîchir et permettait à la McLaren de combler les quelques secondes d’écart qui les séparaient encore. Au 39e des 44 tours prévus, la jonction était faite.

Au 40e tour, Häkkinen tentait une première manœuvre dans les Combes après être sorti du Raidillon dans le sillage de la Ferrari mais Schumacher le bloquait en fermant toute trajectoire et en l’envoyant dans l’herbe à l’intérieur. Les deux monoplaces se touchaient et le Finlandais restait derrière.

Dans le tour suivant, Häkkinen faisait mine de passer vers l’extérieur car les deux pilotes allaient dépasser Zonta qui s’était mis au milieu de la piste pour leur laisser la place sur la trajectoire. Au dernier moment, le champion du monde en titre braquait vers l’intérieur et les pilotes se retrouvaient à trois de front.

Schumacher, à l’extérieur, dépassait Zonta le premier et quand il s’apprêtait à freiner, voyait Häkkinen déboucher de nulle part à l’intérieur pour lui prendre la tête de course. Ce dernier venait de réaliser l’un des dépassements les plus osés et les plus magistraux de l’histoire du circuit, voire de la discipline.

Il n’avait plus qu’à assurer face à un Schumacher aux abois qui arrivait toutefois à lui mettre un semblant de pression jusqu’à l’arrivée. Häkkinen gagnait finalement une course disputée face à un Michael Schumacher qui s’inclinerait plus tard, avouant ne pas avoir imaginé que son rival tenterait un tel dépassement. Ralf Schumacher complétait le podium.

Déjà champion du monde à deux reprises, Häkkinen rentrait dans la légende comme un pilote ayant le courage et les capacités de tenter un dépassement aussi osé et aussi maîtrisé face à un pilote du calibre de Schumacher.