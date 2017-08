Avant la reprise de la saison en Belgique le week-end prochain, nous revenons sur les éditions du Grand Prix de Spa-Francorchamps qui ont marqué l’histoire de l’épreuve. Rebondissements, accidents, luttes acharnées, le toboggan des Ardennes n’a jamais été avare en événements exceptionnels.

Un an après une incroyable édition 1994, le Grand Prix de Belgique s’annonçait encore fou avec une météo toujours capricieuse, comme souvent dans les Ardennes, et avec un Schumacher revanchard d’avoir été disqualifié douze mois auparavant. Le plus grand motif de satisfaction avant l’épreuve était surtout la disparition de la chicane artificielle installée un an avant dans le Raidillon.

Victime d’une violente sortie de piste le samedi matin, Michael Schumacher rate complètement ses qualifications, ayant pourtant réussi le deuxième temps de la première séance qualificative le vendredi. Le samedi en revanche, il se qualifie seizième à plus de quatre secondes de la pole ! Heureusement pour lui, son principal rival n’est pas au mieux puisque Damon Hill se qualifie huitième.

La pole position est réalisée par Gerhard Berger devant Jean Alesi, offrant ainsi une première ligne avec deux Ferrari. Mika Hakkinen est un bon troisième, toutefois à plus d’une seconde des monoplaces rouges et devance Herbert et Coulthard.

Berger rate totalement son départ et c’est Johnny Herbert qui passe en tête dans le premier tour, en lutte avec Jean Alesi. Les deux hommes lutteront jusqu’au quatrième tour, lorsque le Français abandonne sur un problème mécanique. David Coulthard prend finalement le commandement deux tours plus tard.

Pendant ce temps, Michael Schumacher a déjà remonté la moitié de son handicap et après une dizaine de tours, il est déjà dans le sillage de Gerhard Berger ! Il dépasse l’Autrichien et récupère la troisième place lorsque Coulthard rentre aux stands pour effectuer son arrêt.

C’est alors que la course va prendre un nouveau tournant avec une énorme averse qui s’abat sur le circuit belge. Sentant qu’elle est de courte durée et qu’il peut tenir, Schumacher décide de ne pas s’arrêter et de garder ses pneus slicks, contrairement à l’intégralité du peloton.

Avec un déficit de cinq à six secondes au tour dans des conditions nécessitant clairement des gommes pour la pluie, Schumacher est rapidement rattrapé par Hill et va alors se lancer dans une résistance à mi-chemin entre héroïsme et illégalité. Flirtant avec les limites du raisonnable, il bloque Hill à plusieurs reprises et envoie même le Britannique dans les graviers. Finalement, il commet lui-même une erreur qui offre la première place à la Williams, mais pas pour longtemps !

En effet, comme l’avait senti Schumacher, l’averse est passée et la piste séchant, il est de retour dans le sillage de Hill trois tours après sa bévue. Hill repasse donc par les stands et les trente secondes que possède désormais Schumacher en tête de course semblent l’avoir mis à l’abri pour la victoire, mais la pluie fait de nouveau son apparition et la voiture de sécurité est envoyée en piste !

Heureusement pour Schumacher, la bataille avec Hill n’aura pas lieu car l’Anglais écope d’une pénalité pour vitesse excessive dans les stands et chute dans le classement, ce qui l’obligera à attaquer sous la pluie pour aller chercher la deuxième place dans le dernier tour face à Martin Brundle.

Au prix d’une magnifique remontée sur le sec et d’une résistance pas toujours correcte sous la pluie, Schumacher rappelle les heures de gloire des pilotes de Formule 1 en osant rouler sous la pluie avec des pneus pas du tout adaptés et continue de forger sa légende sur le toboggan des Ardennes où il avait remporté son premier succès trois ans auparavant.

Toutefois, sa défense face à Damon Hill ne sera pas du goût des officiels qui ne le pénalisent pas dans ce Grand Prix mais lui infligent une course de suspension avec sursis. Peu importe, Schumacher vient de signer l’une de ses performances les plus exceptionnelles.