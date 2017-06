L’avenir du Grand Prix d’Interlagos est toujours entre pointillés, mais celui du Brésil est en revanche un peu plus assuré.

La course brésilienne se tient actuellement à Sao Paulo, mais le départ de Bernie Ecclestone pourrait menacer le futur de l’événement. Les autorités paulistes ne veulent plus payer la facture de la course et pourraient ainsi arrêter les frais prochainement en vendant le circuit à un acteur privé.

Le promoteur actuel de la course, Tamas Rohonyi, a cependant assuré qu’un contrat ferme était en place pour Interlagos jusqu’en 2020.

« Rien dans le contrat ne peut être changé. Après 2020, si le circuit est privatisé, alors cela dépend du nouveau propriétaire. Mais je pense que le maire comprend que perdre cette course signifierait la fin du sport automobile dans le pays. »

Une solution de repli pour le sport automobile brésilien serait néanmoins de migrer de Sao Paulo à Rio de Janeiro. Cela lui fend peut-être le cœur, mais Tamas Rohonyi a admis que Rio de Janeiro, l’autre grande ville brésilienne, était aussi intéressée pour accueillir la F1.

« Le maire de Rio, en fait, tous les maires de Rio ces 20 dernières années, nous ont demandé de revenir à Rio… Mais avec les contrats en cours, nous n’avons pas même l’opportunité d’en discuter. Si cela redevenait possible dans le cadre du nouveau contrat (après 2020), alors, il y aurait certainement des discussions. »

La fin du Grand Prix d’Interlagos ne signifierait donc pas forcément la fin du Grand Prix du Brésil – un moindre mal dans le pays d’Ayrton Senna, d’Emerson Fittipaldi, de Nelson Piquet, de Felipe Massa et de tant d’autres grands pilotes brésiliens.