A tout seigneur tout honneur, comment ne pas commencer cet article par Sebastian Vettel qui vient de remporter sa deuxième victoire en trois courses ? L’Allemand a fais le dos rond samedi après les qualifications et comme lors des deux courses précédentes, la Ferrari s’est révélée nettement plus efficace en conditions pour les longues distances.

Parti troisième, l’Allemand a dépassé Lewis Hamilton dès l’envol des monoplaces et a contré de la sorte toute riposte stratégique possible de l’équipe Mercedes. Dans le rythme de Valtteri Bottas en début de course et même retenu par le Finlandais, Vettel a été appelé par Ferrari pour tenter l’undercut, ce qui a parfaitement fonctionné et lui a permis de se retrouver en tête de la course, une fois la voiture de sécurité écartée.

Contraint de s’arrêter à cause de l’usure de ses pneus super tendres, Vettel a pu se fendre d’un rythme solide pour revenir sur Lewis Hamilton qui a été contraint lui aussi de passer par les stands. Vettel affirme le rythme de Ferrari, qui n’était pas du bluff en Australie, et devient le premier pilote de la Scuderia à remporter deux des trois 1eres courses depuis Michael Schumacher en 2004.

Hamilton a fortement compromis ses possibilités de lutter avec Vettel en ralentissant Daniel Ricciardo à l’entrée des stands, lorsque les deux Mercedes se sont arrêtées simultanément. Peu motivé à l’idée d’attendre derrière Valtteri Bottas lors de l’arrêt de celui-ci, Hamilton a ralenti son entrée dans la voie des stands mais a écopé d’une pénalité de 5 secondes en freinant trop fort devant Ricciardo.

Une erreur qui lui coûte cher et qui vient gâcher une course assez incroyable, notamment lors du dernier relais où l’on a vu le Britannique attaquer de toutes ses forces pour aller chercher, en vain, la Ferrari.

Malgré tout, le bilan est positif pour Hamilton et Mercedes, qui signent un double podium, même si Valtteri Bottas s’est sûrement pris à rêver de mieux après sa pole position samedi, la première de sa carrière. Le Finlandais n’a pas réussi à trouver un bon équilibre avec le plein de carburant et sa W08 était sujette à un énorme survirage lors de la première moitié de course, jusqu’à ce que Mercedes lui intime l’ordre de laisser passer son équipier. Il n’en signe pas moins un deuxième podium en trois courses pour ce qui est un nouveau résultat correct.

Derrière les deux équipes de pointe, les bonnes surprises sont à mettre sur le compte de Felipe Massa, encore meilleur des autres tout le week-end ou presque. Battu par Nico Hulkenberg en qualifications, le Brésilien se fendait d’un très bon départ pour aller chercher la Renault mais aussi Kimi Räikkönen. Un ton en dessous des équipes de pointe, sa Williams lui permettait toutefois de signer une 6e place bien méritée, comme en Australie.

Plus loin dans les points, si l’on note la belle 8e place de Nico Hulkenberg, qui vient enfin ouvrir le compteur de Renault, on ne peut s’empêcher d’avoir une pensée rassurée pour Romain Grosjean qui, après un début de saison compliquée, a fourni un très bel effort et a récolté les deux points de la 9e place.

Force India a de nouveau placé ses deux voitures dans les points. Sergio Pérez a parfaitement négocié les périodes d’interruption et a assuré une course solide qui lui a permis d’aller chercher une impressionnante 7e place, quand on se rappelle qu’il partait 18e, tandis que malgré une chance moins évidente face à la neutralisation, Esteban Ocon a marqué son troisième point en trois courses. Le Français continue d’assurer, malgré une petite pointe de frustration quant à la stratégie.

Enfin, on ne peut pas parler des bonnes surprises de ce Grand Prix de Bahreïn sans évoquer Pascal Wehrlein. Revenant d’une convalescence très longue, qui l’avait empêché de faire plus de deux journées d’essais au volant de la Sauber et qui l’avait écarté des deux premières courses, l’Allemand a porté l’équipe Sauber sur ses épaules tout au long du week-end et a éclipsé Marcus Ericsson, transparent au volant de l’autre monoplace suisse. Wehrlein devra confirmer dans le temps mais une chose est sure, les doutes entrevus à son sujet lors de son absence ne sont plus permis.