Mercedes a apporté de grosses évolutions à sa monoplace à l’occasion du Grand Prix de Barcelone et il semble à première vue que la concurrence n’a pas pu suivre la firme à l’étoile. L’écurie allemande a tourné environ trois dixièmes plus vite que Ferrari cet après-midi, en pneus tendres, et avait aussi signé un doublé en EL1. Red Bull est également tenue en respect, à 6 dixièmes de Mercedes.

Lewis Hamilton a retrouvé un circuit qu’il connaît parfaitement et s’est vite remis de son week-end russe très compliqué. L’Anglais a toujours dominé son coéquipier en séance.

« La première séance fut très, très bonne. Durant la deuxième, la piste avait beaucoup changé, donc c’était glissant et beaucoup plus lent pour tout le monde, en particulier à cause des bourrasques de vent. C’était incroyablement difficile, mais toujours amusant. L’équipe a fait un travail incroyable avec les évolutions et la voiture fonctionne simplement comme nous l’attendions. »

« C’est un bien meilleur début de week-end pour moi si on repense à Sotchi, donc je suis très heureux. Nous devons simplement continuer à travailler. Nous voulons être numéro 1. »

Même si Bottas s’est fait une petite frayeur en allant chatouiller le gravier en EL2, il s’est montré lui aussi très performant et pointe dans le même dixième que son coéquipier.

« Aujourd’hui, c’était un jour important pour nous avec le nouveau package d’évolutions sur la voiture. Notre objectif était d’estimer si les nouvelles évolutions fonctionnent bien et il semble que ce soit le cas. Il est trop tôt pour dire exactement où nous sommes, mais tout semble bien fonctionner jusqu’à présent. »

« C’est toujours sympathique de démarrer le week-end de manière positive, mais c’est le samedi et le dimanche que ça compte. Comme toujours, nous travaillerons dur pour trouver de la performance. J’espère que nous pourrons tirer encore plus de performance du package. »