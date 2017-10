Timo Glock, ancien pilote Toyota, sera dans le paddock d’Austin ce week-end comme consultant pour la TV.

Selon Glock, qui court désormais en DTM, c’est désormais Lewis Hamilton et son équipe qui ont la pression, et non plus Sebastian Vettel.

L’Anglais peut devenir champion dès ce week-end, tandis que l’Allemand, avec son retard de 59 points au classement, n’a désormais « plus rien à perdre » pour Glock.

« La pression est maintenant sur Mercedes, il faut vraiment qu’ils donnent à Lewis Hamilton une voiture qui fonctionne à chaque course. Et du côté de Ferrari et de Sebastian Vettel, ils n’ont plus de pression. Ils doivent juste tout donner, il n’y a rien d’autre qu’ils puissent faire. »

Timo Glock regrette en tout cas que la fiabilité ait trahi Ferrari. Car du côté de la performance…

« Leur voiture est aussi performante, voire plus performante, que la Mercedes, sur de nombreux circuits. Il aurait été sympathique de voir une énorme lutte jusqu’à la fin du championnat… »