Kevin Gleason poursuivra son aventure en FIA World Touring Car Championship après avoir signé un accord avec le RC Motorsport pour le reste de la saison.

Gleason, 30 ans, a effectué ses débuts dans le championnat à l’occasion de la WTCC Race of Italy en avril, décrochant ses premiers points avec l’équipe basée à Magny-Cours. Il a désormais confirmé qu’il continuera à faire partie de l’équipe du RC Motorsport pour les cinq meetings restants, à commencer par la WTCC Race of Argentina de la semaine prochaine.

« Je suis heureux de rester en WTCC avec le RC Motorsport », a commenté Gleason. « J’ai apprécié courir dans le championnat, et j’ai le sentiment d’avoir encore à montrer mon plein potentiel à ce niveau, j’ai les cinq prochaines courses pour continuer à apprendre la voiture TC1 et de grimper dans la hiérarchie ».

« L’an passé, j’étais sur la première marche du podium en TCR International, c’est évidemment mon ambition en WTCC. Mais c’est malgré tout un niveau différent, particulièrement avec les équipes d’usine, et je prends toutes les opportunités pour apprendre et me développer contre les meilleurs pilotes de supertourisme au monde ».

« J’ai hâte maintenant de disputer la course en Argentine, encore une nouvelle piste pour moi, où j’espère faire encore d’autres progrès ».

Le natif de Pennsylvanie court depuis 2010, et s’est classé cinquième des TCR International Series en 2015 avec deux victoires. Sa saison partielle l’an passée a été ponctuée par une victoire.

Les progrès de Gleason en WTCC sont suivi par la chaîne Velocity Channel, qui compte 62,3 millions d’abonnés aux Etats-Unis, au Canada, et qui diffuse les meilleurs moment de chaque course.