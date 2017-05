Haas a annoncé avoir engagé Antonio Giovinazzi pour sept séances d’essais libres d’ici à la fin de saison, qui seront toutes le vendredi matin. Son programme débutera par Silverstone et passera par la Hongrie, Monza, Sepang, Mexico, Interlagos et Abu Dhabi.

Giovinazzi avait signé des performances solides au volant de la Sauber lorsqu’il a remplacé au pied levé Pascal Wehrlein et après sa belle saison de GP2 en 2016, il est certain que Haas réfléchit à lui offrir une place en 2018, d’autant qu’il fait partie de l’Académie de jeunes pilotes de Ferrari.

"Dans une année déjà remplie de belles opportunités, je suis fier d’en avoir une autre avec Haas" a déclaré l’Italien. "Etre le troisième pilote de la Scuderia Ferrari est un beau rôle et ces séances avec Haas me permettront de rester affûté. Je serai capable de transcrire ce que j’ai appris dans le simulateur et l’appliquer en conditions de course. Je suis fier de la confiance que Ferrari et Haas ont en moi et je suis reconnaissant pour le temps que Kevin et Romain acceptent de me laisser au volant".

Günther Steiner ne parle pas encore de 2018 mais voit plutôt en Giovinazzi un jeune pilote à qui il est intéressant de donner du temps au volant pour l’aider à progresser.

"Antonio Giovinazzi a vécu une belle expérience en Formule 1 pendant ses deux courses avec Sauber et ces séances d’essais avec nous lui permettront de progresser encore plus. Il est tenu en haute estime par Ferrari et a signé de belles performances en Formule 2 l’an dernier. C’est une bonne occasion pour lui et nous sommes heureux de lui offrir. Il faut aussi remercier Kevin et Romain qui acceptent de partager leur voiture avec Antonio" a expliqué le directeur de l’équipe.