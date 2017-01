Vice-champion du GP2 et nouveau 3e pilote de Ferrari, Antonio Giovinazzi ne devrait pas rouler cette saison dans un championnat junior, afin de se concentrer sur sa préparation à la Formule 1.

L’Italien de 23 ans se dit toutefois prêt à prendre le volant d’une F1 et faire ses débuts en 2017 si nécessaire.

"Cela fait un mois que j’ai été nommé à ce poste chez Ferrari et Maranello est immense ! Je continue à me familiariser avec cette grande famille à l’heure actuelle," confie Giovinazzi.

"Il y a énormément de personnes qui travaillent pour les deux pilotes titulaires. De mon côté, en tant que 3e pilote, je vais devoir beaucoup travailler dans le simulateur."

"J’ai beaucoup à apprendre et je vais me donner à 110%. Parce que, si la chance se présente de piloter lors d’une course, je la saisirai."

Giovinazzi ne souhaite évidemment aucun malheur à Sebastian Vettel ou Kimi Raikkonen mais "le rôle d’un 3e pilote est bien d’être prêt à prendre le volant, parfois au dernier moment, si quelque chose arrive."