Le malheur de Pascal Wehrlein, blessé au dos et indisponible pour la première session des essais privés à Barcelone, a fait le bonheur d’Antonio Giovinazzi. Troisième pilote Ferrari, le jeune italien de 23 ans a été prêté par la Scuderia à Sauber pour participer aux tests d’avant-saison.

Ce mardi, le vice-champion GP2 a eu l’opportunité de boucler 67 tours du circuit catalan au volant de la C36, sans commettre la moindre erreur de jeunesse. Il aurait pu rouler davantage encore, s’il n’avait fallu remplacer un V6 Ferrari défaillant sur la Sauber au début de la journée.

« C’était un jour vraiment spécial » a réagi l’Italien après sa première journée au volant de la Sauber, hier. « C’était mon premier test officiel en F1, ce qui est quelque chose de grand pour moi, puisque l’an dernier j’étais en GP2. Et maintenant, avoir cette opportunité, c’est formidable bien sûr. J’ai simplement besoin de travailler dur, et bien sûr, je dois dire merci à Ferrari et à Sauber. »

L’ancien rival de Pierre Gasly a pu acquérir une expérience non-négligeable pour un éventuel volant de titulaire en 2018…

« Bien sûr, c’est important pour moi d’engranger des kilomètres dans ces voitures. Le premier test officiel est toujours vraiment difficile. Je me rappelle l’an dernier, quand j’ai testé la GP2 : les tests hivernaux sont toujours importants, mais quand vous grimpez dans la voiture, c’est une chose différente. »

Antonio Giovinazzi ne le cache pas : l’exigence physique des nouvelles monoplaces ne l’a pas laissé totalement indemne…

« Avec ces nouveaux pneus, il y a beaucoup plus d’adhérence, et au niveau du cou, c’était assez difficile, mais je suis ici simplement aussi pour travailler dur. Je n’ai pas de programme prévu en compétition cette année donc il va falloir maintenir un bon niveau d’entrainement physique. En tant que 3e pilote, je serai beaucoup sur le simulateur de Ferrari et dans le paddock évidemment. »

La participation de Pascal Wehrlein à la deuxième session d’essais à Barcelone est encore en suspens. L’on devrait en savoir plus à la fin de cette semaine.