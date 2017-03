Selon plusieurs sources concordantes, Pascal Wehrlein ne serait toujours pas apte en Chine et à Bahreïn, la semaine qui suite, à courir la distance totale d’un Grand Prix.

Sauber pense donc à titulariser à nouveau Antonio Giovinazzi pour ces deux courses, avec l’accord de Ferrari.

Comme nous vous le rapportions hier, cela signifie que l’Italien ne sera plus considéré par la FIA comme un jeune pilote et ne pourra donc pas piloter la Ferrari SF70H lors des essais privés qui suivront Bahreïn.

Giovinazzi préfère effectivement courir pour Sauber que de rouler en essais pour Ferrari.

"Pascal est le titulaire chez Sauber et je suis le 3e pilote de Ferrari. Mais, bien entendu, s’il y a d’autres chances de piloter lors des Grands Prix, je la saisirai," confie-t-il.

"Mais je ne sais pas. C’est Ferrari qui décide."

"Je suis vraiment heureux en tout cas que ma carrière progresse ainsi, après ma bonne saison en GP2 l’an dernier," ajoute Giovinazzi. "Je suis aussi heureux pour mon pays, qui a de nouveau un pilote en Formule 1. Je pense que c’est très important que ce sport retrouve un Italien. Maintenant je dois travailler dur pour rester ici."

Giovinazzi se déclare heureux d’avoir fait le bon entrainement cet hiver.

"Je savais que je devais être prêt pour rouler chez Ferrari, au cas où il arrive quelque chose à Kimi ou Seb. Même si c’est peu probable, on ne sait jamais. Je me suis donc entrainé comme si j’allais rouler en Australie et c’est finalement ce qui est arrivé. Je n’ai donc eu aucun problème lors des essais hivernaux ou à Melbourne avec la Sauber."