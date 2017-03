L’ancien pilote de F1 Vitantonio Liuzzi est très heureux de voir un Italien de retour sur la grille de départ, même si cela n’était pas prévu avant le début de la saison.

En effet, pour ce Grand Prix d’Australie (uniquement ?), Antonio Giovinazzi remplace Pascal Wehrlein chez Sauber, l’Allemand ne se sentant pas assez bien préparé physiquement pour tenir toute la course à un rythme très élevé.

Liuzzi, et Jarno Trulli, ont été les deux derniers Italiens vus en Formule 1 récemment.

"Je crois vraiment qu’Antonio mérite cette opportunité merveilleuse," confie Liuzzi, aujourd’hui âgé de 36 ans et pilote en GT.

"Il a montré en GP2 l’an dernier qu’il mérite plus que toues les autres pilotes d’accéder à la Formule 1. Plus que tous ceux qui disposent d’un soutien financier. C’est bien que Ferrari ait décidé de le soutenir et j’ai l’impression qu’ils croient vraiment en lui."

Liuzzi a été impressionné par les performances de son compatriote.

"Il a presque battu Ericsson alors qu’il n’a pas roulé avec la voiture vendredi ! Ericsson n’est pas le pilote le plus réputé du paddock mais cela en dit tout de même long sur Antonio. Maintenant il doit marquer les esprits en atteignant l’arrivée parce que, en F1, vous n’avez pas beaucoup d’opportunités de prouver ce que vous valez. C’est une chance qui peut changer sa vie."