Antonio Giovinazzi, qui remplaçait Pascal Wehrlein, blessé, a réalisé un sans-faute hier pour son premier Grand Prix. Même si sa Sauber ne lui permettait pas de viser les points, le jeune pilote italien a confirmé les excellentes impressions qu’il avait laissées après une semaine d’essais privés à Barcelone.

« C’était un week-end parfait parce qu’un pilote italien était de retour en F1, et parce que Ferrari a retrouvé la victoire » se réjouissait Antonio Giovinazzi après l’arrivée.

Le vice-champion du GP2 a néanmoins souffert en fin d’épreuve avec des monoplaces plus physiques à conduire…

« Physiquement, c’était rude. En particulier au niveau de mon cou durant les derniers tours. Il faut que je m’entraîne, parce que passer les virages en F1 est une chose complètement différente. »

Dans deux semaines, à Shanghai, Pascal Wehrlein devrait selon toute vraisemblance retrouver son poste de pilote titulaire. Antonio Giovinazzi redeviendra donc pleinement le 3e pilote Ferrari. L’Italien a cependant marqué les esprits à Barcelone comme à Melbourne. Et quand on sait que Kimi Räikkönen n’a pas encore prolongé pour la saison prochaine, cela pourrait donner des idées à la Scuderia…

Pour le moment, le jeune pilote tempère ces ambitions.

« Dans deux semaines, je serai en Chine et je serai habillé en rouge. Ensuite nous verrons. »

Mais une source interne à Ferrari, restée anonyme, témoigne du fort intérêt de la Scuderia pour Antonio Giovinazzi …

« Antonio a un bon futur. Son talent est évident. Tout le monde chez Ferrari et Sauber peut le voir. Maintenant, nous devons voir si Pascal Wehrlein est en forme pour la Chine et Bahreïn. Si ce n’est pas le cas, Antonio Giovinazzi est là. Et ensuite, il est clair que si Kimi Räikkönen n’est pas intéressé par la saison 2018, ou si Ferrari veut investir dans la jeunesse… alors, ensuite, Antonio prendra sa place. »