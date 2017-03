Antonio Giovinazzi a été l’invité surprise de ce Grand Prix d’Australie chez Sauber.

L’Italien de 23 ans a remplacé à la dernière minute Pascal Wehrlein, qui a préféré déclarer forfait avant les Libres 3, sentant qu’il ne pourrait être compétitif sur la distance d’une course.

Un choix tout à l’honneur de l’Allemand et qui a fait le bonheur de Giovinazzi, le jeune pilote Ferrari se sortant admirablement de ce piège selon Monisha Kaltenborn, la directrice de Sauber.

"Je pense qu’Antonio a fait un travail impressionnant ; il ne connait pas vraiment la voiture. Notre C36 est assez différente maintenant de celle qu’il a testée lors de la première semaine d’essais à Barcelone, elle a déjà beaucoup évolué sur le plan aérodynamique. Nos titulaires ont confirmé que cela leur donnait un sentiment très différent. Alors, dans ces conditions, Antonio a fait un très bon travail," déclare la directrice de l’équipe d’Hinwil.

"Ce sera intéressant de voir ce qu’il pourra faire en course maintenant," ajoute Kaltenborn.

Dans le paddock, certaines rumeurs clamaient que c’était aussi un choix politique, Giovinazzi étant soutenu par Ferrari, le motoriste de Sauber, alors que Wehrlein est membre du programme jeunes de Mercedes.

"C’est n’importe quoi ! Ceux qui pensent ça sont tombés sur la tête ! Pascal est tout aussi prometteur. Pour une équipe comme la nôtre, vous aimez avoir ce genre de problèmes ou de choix. Mais il n’y a rien de plus de prévu pour Antonio pour le moment. Nous avons cet arrangement avec Ferrari pour cette course ou pour remplacer un de nos titulaires, c’est tout. Il n’y a pas d’autre course ou même de test prévu pour lui."