Antonio Giovinazzi a vécu ses premiers essais officiels avec Ferrari, aujourd’hui à Bahreïn. Lui qui avait déjà testé la monoplace de 2015 à Fiorano s’est vu confier la nouvelle voiture au cheval cabré pour disputer la première journée d’essais privés sur le circuit de Sakhir, journée qu’il a terminée en seconde place du classement.

"J’ai apprécié chaque tour parcouru" a déclaré, heureux, celui qui en a bouclé 93. "Piloter la voiture qui a gagné la dernière course ici et qui mène le championnat, travailler avec les ingénieurs et mécaniciens de la Scuderia, ce n’est pas seulement un ressenti incroyable, c’est le rêve de ma vie depuis que je cours en karting. Et ce rêve est devenu réalité aujourd’hui".

L’Italien cédera sa place à Sebastian Vettel demain car le leader du championnat, aujourd’hui mandaté par Pirelli pour des essais sur les prototypes 2018, roulera pour la Scuderia lors de la seconde journée.