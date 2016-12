La vie d’Antonio Giovinazzi, l’Italien de 23 ans qui a terminé 2e du championnat GP2 derrière Pierre Gasly, va être profondément transformée en 2017.

Giovinazzi a en effet signé un contrat avec Ferrari ces derniers jours et va devenir le 3e pilote de l’équipe. Pour lui, c’est évidemment un rêve qui se réalise.

"J’ai encore beaucoup de mal à imaginer ce que ça représente," dit-il.

"Je pense que ça deviendra réel uniquement lorsque j’enfilerai pour la première fois une combinaison rouge et que je m’installerai au volant de la voiture pour la première fois."

Il n’est toutefois pas question pour l’instant de piloter la Ferrari de 2017. Sergio Marchionne évoquait des roulages le vendredi matin, lors des Grands Prix, avec Sauber.

"Oui nous parlons avec nos clients pour qu’Antonio puisse piloter lors de plusieurs vendredis," confirme de son côté le directeur de la Scuderia, Maurizio Arrivabene.

"Je ne sais pas encore quel va être mon programme exact," poursuit Giovinazzi.

"Je serai avant tout préparé à remplacer Sebastian Vettel ou Kimi Raikkonen, au cas où il arrive quelque chose. Je ne leur ai pas encore parlé mais travailler aux côtés de deux champions du monde sera une expérience fantastique. J’ai hâte d’apprendre d’eux."

"Mon but, en 2017, sera principalement de gagner en expérience, de bien observer chaque détail en Formule 1 et de continuer à me développer en tant que pilote."

Giovinazzi tient à remercier Ricardo Gelael, le patron de la branche indonésienne de KFC.

"C’est vrai que, sans lui, rien de tout ça n’aurait été possible. Je serai resté un pilote de karting. Mais j’ai été un tuteur de son fils, nous sommes devenus amis et, depuis, il m’a toujours soutenu."