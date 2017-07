Williams a révélé le nom du jeune pilote qui aura la chance de conduire la FW40 lors des prochains essais privés, en Hongrie.

Vice-champion du GP3 en 2015 (battu de peu par Esteban Ocon), et actuel 5e du championnat de F2, Luca Ghiotto a été choisi par Williams pour mener à bien ces tests très importants pour la deuxième moitié de saison.

Ce sera la première fois que l’Italien prendra le volant d’une F1. Le moment sera forcément spécial pour lui et à quelques jours de ce premier test, il veut évidemment « remercier Williams pour cette opportunité. »

« Je crois que le premier test en F1 pour n’importe quel pilote est un moment spécial, et le faire avec une équipe aussi historique que Williams est encore meilleur, donc je suis vraiment excité. Bien sûr, je dois aussi me concentrer sur mon week-end en F2 auparavant. Mais j’ai vraiment hâte de faire ce test, et j’espère qu’il se passera bien. »

Apparemment, Williams ne compte pas faire de Ghiotto son 3e pilote permanent. Claire Williams a expliqué le choix effectué par son écurie.

« Ce sera la première opportunité de Luca dans un F1. Notre équipe est depuis longtemps habituée à développer les jeunes talents, et nous apprécions toujours de voir des jeunes pilotes avoir ce genre d’opportunités pour démontrer leurs capacités. J’ai hâte de voir ses performances dans la voiture. »

Pour l’anecdote, choisi par Williams en tant que « jeune pilote », Luca Ghiotto, 22 ans, est tout de même quatre années plus vieux que Lance Stroll (18 ans).