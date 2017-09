Hier, la F2 a connu deux derniers tours très mouvementés. A l’entame du dernier tour, Ghiotto se battait avec De Vries et Leclerc pour la victoire : alors que l’Italien tentait de doubler De Vries, il est sorti large et a coupé un virage pour rejoindre le circuit, tandis qu’au même moment De Vries poussait Leclerc dans les barrières.

Les commissaires ont jugé que Luca Ghiotto avait obtenu un avantage en sortant des limites de la piste et lui ont infligé cinq secondes de pénalité. Le classement étant très serré à l’arrivée, Ghiotto perd non seulement sa victoire, mais également le podium.

Antonio Fuoco hérite de sa première victoire sur tapis vert, devant Matsushita et Latifi : le Canadien revenait de loin sur la grille ! Signalons que le Canadien récupère les points du meilleur tour en course. Ghiotto est finalement classé quatrième, devant Gelael.

Gelael ? Mais où est donc passé Alex Albon ? Lui aussi a eu une pénalité, et lui aussi concernant ce dernier tour, où les commissaire l’ont jugé responsable d’une collision avec Norman Nato. Dix secondes ont été ajoutées à son temps de course et il est à présent classé 14è.

A la sixième position on retrouve Sette Camara. Louis Delétraz devait s’élancer en pole aujourd’hui, mais du coup il partira deuxième, la pole revenant au nouveau huitième, à savoir Malja. Markelov et King obtiennent les derniers points.

Quant à Nyck De Vries, reconnu coupable d’avoir poussé Charles Leclerc à l’entame de ce même dernier tour, il n’avait pas terminé la course, victime d’une crevaison. Les commissaires ont tout de même décidé de le pénaliser d’un drive through, converti en vingt secondes de pénalité, qui n’ont finalement aucun effet.