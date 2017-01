Mercedes a trouvé sa dernière recrue pour son programme de jeunes pilotes : il s’agit de George Russell. Le Britannique sera placé cette saison en GP3 et courra avec l’écurie française, ART Grand Prix. Mercedes renforce ainsi son armada de jeunes loups, déjà composée de Pascal Wehrlein et Esteban Ocon, tous deux titulaires en F1 en 2016 comme en 2017.

Le Britannique de 18 ans se dit bien évidemment ravi de rejoindre un programme aussi prestigieux. « C’est formidable de faire partie du programme junior. C’est une opportunité incroyable d’avoir le soutien des champions en titre en Formule 1. Je suis fier que cette reconnaissance me soit accordée pour tout le dur travail accompli dans ma carrière jusqu’à présent. »

La saison dernière, en Formule 3 européenne, George Russell a décroché une troisième place très encourageante, avec à la clef trois poles positions, deux victoires, dix podiums et cinq meilleurs tours. En 2014, après sa victoire en F3 britannique, il avait remporté le trophée McLaren Autosport BRDC. De quoi taper dans l’œil de Toto Wolff…

« George a montré une forme impressionnante dans les catégories junior, et nous avons un œil sur lui depuis un moment maintenant. Sa carrière en est encore à ses débuts, mais nous voyons un potentiel formidable en lui » s’est réjoui le directeur de l’écurie allemande.

En GP3, George Russell courra donc avec ART Grand Prix. Esteban Ocon et Valtteri Bottas – le nouveau deuxième pilote de Mercedes – avaient emprunté exactement le même parcours, et avaient d’ailleurs remporté le GP3 avec l’écurie tricolore. La pression est donc désormais sur les épaules du Britannique, ce que confirment les projections de Toto Wolff.

« Le prochain défi en GP3 de George testera efficacement ses capacités pour le futur. Nous avons déjà vu avec Esteban combien cette série était un terrain d’entraînement efficace et, bien sûr, c’est le championnat qui a propulsé Valtteri vers la Formule 1, donc nous suivrons les progrès de George avec grand intérêt. »

George Russell pourra bénéficier des installations de Brackley pour se préparer à sa nouvelle saison. Il se dit excité avant ce nouveau défi mais n’ignore rien des attentes placées en lui.

« J’ai commencé à travailler quelque peu avec l’équipe dans le simulateur, et il est désormais clair pour moi que je travaille avec des gens qui sont les meilleurs dans leur domaine. Je sais qu’ils m’aideront à me développer comme pilote et comme personne. Bien sûr, ma priorité est de faire le travail pour cette saison en GP3, et je suis pleinement concentré sur cela. Mais cette opportunité est une immense motivation, et j’ai hâte de relever ce défi. Ce devrait être une année excitante en perspective. »