ART Grand Prix a complété son line-up de pilotes de Formule 2 en annonçant l’arrivée de George Russell aux côtés de son compatriote Jack Aitken.

George a vécu une année 2017 exceptionnelle en conquérant avec ART Grand Prix le titre de champion de GP3 dès sa première année dans la discipline et en effectuant ses premiers tours de roue en Formule 1. Tout d’abord lors des essais officiels avec l’écurie championne du monde en titre, Mercedes AMG Petronas F1 Team, en août sur le circuit du Hungaroring. Puis, George a participé à ses deux premiers week-ends de course en Formule 1 au volant de la Sahara Force India, à l’occasion de la première séance d’essais libres des Grands Prix du Brésil et d’Abou Dhabi.

George Russell a découvert la Formule 2 sur le circuit Yas Marina, en novembre et décembre dernier où, sur la lancée de sa saison de GP3, il a abattu un travail conséquent avec ART Grand Prix en faisant preuve de rapidité et d’aisance technique.

"Je suis très heureux d’accéder à la Formule 2 en continuant de piloter pour ART Grand Prix. Nous avons eu une année riche en succès ensemble la saison passée et il est donc logique de prolonger notre travail commun et de chercher à obtenir de nouveaux succès. Avec l’introduction d’une nouvelle monoplace de Formule 2, il sera difficile pour toutes les écuries d’optimiser les réglages dès le début de la saison, mais j’ai toute confiance en ART Grand Prix pour y arriver et pour être compétitif dès les premiers roulages. J’ai hâte d’être à la première course et de me battre contre les meilleurs pilotes et écuries dans le pinacle du sport automobile junior," commente George Russell.

Sébastien Philippe, directeur de l’équipe, ajoute : "ART Grand Prix a vécu une année très agréable et fructueuse avec George en GP3, tant sur le plan sportif qu’humain. Nous avons tout naturellement reconduit notre partenariat en Formule 2, toujours main dans la main avec Mercedes Benz dont George est l’un des jeunes pilotes. L’expérience d’ART Grand Prix et le talent de George devraient permettre à notre tandem de se battre pour la reconquête du titre dans l’antichambre de la Formule 1."