L’équipe Haas s’apprête à vivre son deuxième Grand Prix à domicile, sur le circuit des Amériques à Austin. Deux semaines après une double arrivée dans les points, la formation américaine aura à cœur de briller d’autant que selon son propriétaire, sa présence dans la discipline l’a faite changer de proportion.

"Participer à la Formule 1 amène un niveau de crédibilité que nous ne pourrions pas avoir avec de la publicité traditionnelle" explique Gene Haas. "Les gens veulent toujours qu’on leur montre ce qu’on peut faire avant de croire en nous. Cela se traduit assez bien dans la construction de machine-outils puisque si l’on peut faire courir des voitures, on peut construire ces machines".

"C’était le concept initial, de convaincre les gens de nos capacités à faire les choses que d’autres ne peuvent pas faire, et je pense que ça se traduit dans le fait d’être fabricant de ce genre de machines. Les gens voient ce que nous pouvons faire en F1 et ils savent que Haas Automation peut construire des machine-outils de classe mondiale".

Le circuit des Amériques permet à Gene Haas de prouver sa vision des choses sous les yeux de ses compatriotes : "En tant qu’équipe américaine, avoir une course sur le sol américain est très important. Quand nous sommes arrivés à Austin l’an dernier, je pense que nous avions prouvé que notre place se situait parmi les autres équipes de Formule 1. Nous avions effectué des débuts réussis en F1".

"Nous avons accompli la plupart de nos objectifs et nous avons dépassés nos attentes du début de saison. Maintenant, nous sommes de retour avec une année d’expérience supplémentaire. Nous sommes plus réguliers et nous avons marqué plus de points, mais nous pouvons faire mieux. Ce serait très gratifiant de pouvoir montrer notre progression et nos capacités à domicile".